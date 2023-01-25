Официально: трое человек погибли в массовом ДТП на Чуйском тракте

Инцидент произошёл на 422 км — один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, после чего его автомобиль отбросило на другое транспортное средство

25 января 2023, 23:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Трое человек погибли в жёстком ДТП на 422-м километре Чуйского тракта в Красногорском районе Алтайского края. Такую информацию подтвердили в ГИБДД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 43-летний водитель за рулём Hyundai Getz, двигаясь со стороны Бийска в сторону Горно-Алтайска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda Accord под управлением мужчины 1989 года рождения. От удара первую машину отбросило на Ford Focus, который двигался за Honda, – за его рулём был мужчина 28 лет.

В результате ДТП водитель автомобиля Getz и два его пассажира от полученных травм скончались на месте, водитель автомобиля Honda и его пассажиры получили телесные повреждения. Их госпитализировали в ЦГБ Горно-Алтайска.