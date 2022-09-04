Соцсети: в Барнауле пьяный таксист устроил гонки и угодил в реку

В Барнауле 3 сентября легковой автомобиль Toyota съехал в реку, сообщает «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось на объездной дороге в сторону посёлка Булыгино.

«Таксист устроил гонки, не справился с управлением, пролетел через трубы и съехал в реку», — приводит паблик данные очевидца.

По его информации, таксист был пьян. Пострадавших нет.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Напомним, 3 сентября Барнаул отмечал 292-й день рождения. Во время салюта на площади Сахарова у одной из присутствующих случился приступ эпилепсии.