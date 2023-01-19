На Алтае девушка показала родственникам интимные видео брата и сестры

Суд приговорил распространительницу роликов к двум годам и четырём месяцам условно

19 января 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Жительница Горно-Алтайска предстала перед судом за то, что разослала родственникам интимное видео несовершеннолетней и её родного брата. Об этом сообщили в региональном СК.

Обвиняемая испытывала к девочке личную неприязнь и хотела испортить ей жизнь. Это и подтолкнуло девушку на рассылку видеозаписей.

Суд признал её виновной и приговорил к двум годам и четырём месяцам лишения свободы условно. Также ей назначили штраф в размере шести тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что жительница Улаганского района Республики Алтай напала с ножом на парня, который громко включил музыку и дал ей пощёчину в ответ на просьбу сделать потише.