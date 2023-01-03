На Алтае из-за печи сгорела турбаза

Из горящего здания эвакуировали десять человек, семь из которых — отдыхающие

03 января 2023, 06:49, Илья Звягинцев

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Серьёзный пожар произошёл на турбазе «Троя» в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Спасатели получили информацию о возгорании в 14:13 2 января. Из горящего здания пожарные эвакуировали десять человек, семь из которых были отдыхающими.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что площадь базы составляет 600 квадратных метров. На месте происшествия работали более 10 человек и пять единиц техники.

Причиной пожара стали нарушения при эксплуатации и использовании печи.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске во время празднования Нового года из-за фейерверков загорелся многоэтажный дом на улице Татьяны Снежиной. Пожар затронул четыре балкона.