Неудачно запущенный фейерверк вызвал пожар в новосибирской многоэтажке

В результате ЧП пострадали четыре балкона

02 января 2023, 13:33, ИА Амител

Фото и видео: nsk.kp.ru

В Новосибирске во время празднования Нового года из-за фейерверков загорелся многоэтажный дом на улице Татьяны Снежиной. Пожар затронул четыре балкона. Обошлось без погибших и пострадавших, сообщает «КП-Новосибирск».

Вышедшие во двор жители сняли происшествие на видео. На кадрах видно, как искры от фейерверков летят в дом и взрываются рядом с окнами. Новосибирцы оперативно вызвали пожарных. Они приехали на вызов быстро, но потушить огонь владельцам квартир удалось раньше при помощи соседей.

«Сначала загорелись два балкона, нижний хозяин сам потушил. Верхний не удалось своими силами. Пожар перешёл на соседний балкон, где никого не было. Скорее всего, пожарные взломали двери, чтобы попасть на балкон», — писали ранее очевидцы ЧП в паблике «АСТ-54».

Следком попросил полицию передать материалы проверки по факту случившегося.