На Алтае молодой водитель вылетел на «встречку» и устроил жёсткое лобовое ДТП

В Алтайском крае утром 21 октября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает региональное МВД.

Авария произошла на 40-м километре автодороги А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

«Водитель 1998 года рождения на автомобиле Toyota Corolla Ceres, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Алейска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением мужчины 1981 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Водителя отечественного автомобиля госпитализировали. Молодому участнику ДТП оказали медпомощь на месте. Как уточнили в паблике «В курсе 22», авария произошла возле села Бураново.

Напомним, в Барнауле за девять месяцев 2022 года зарегистрировали 527 ДТП, в которых 23 человека погибли и 645 пострадали.