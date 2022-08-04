На Алтае мусоровоз, объезжавший ремонт дороги, завалился в яму

В Бийске мусоровоз попал в яму / Фото: vk.com/biysk22vk

3 августа в наукограде завалился в яму мусоровоз, выехавший за пределы проезжей части, рассказывают очевидцы в сообществе «Бийск 22». Авария произошла в районе льнокомбината.

В комментариях к посту бийчане пишут, что в этом месте идёт ремонт дороги, с проезжей части снимают асфальт и все едут по одной полосе. Подписчики группы предположили, что водитель попытался обойти пробку.

«Там вообще этот участок весь делать надо, улица в отвратительном состоянии, переезд через пути просто в непригодном состоянии, подъезд к остановкам как после бомбёжек», — пишет по этому же поводу Анастасия Токарева в паблике «Инцидент Бийск».

Водитель мусоровоза в комментариях в «Бийск 22» пояснил, что у автомобиля закусило колодки тормозов и «чудо, что МАЗ не упал на бок и я не попал на деньги».

Напомним, что в тот же день барнаульский таксист сбил на пешеходном переходе двух человек.