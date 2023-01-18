Угрожал ножом. В Барнауле грабитель похитил телефон у молодого знакомого

Злоумышленника задержали

18 января 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Барнаула выхватил у знакомого телефон, а затем угрожал ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевший 2004 года рождения обратился в полицию. Правоохранители установили, что всё произошло, когда двое мужчин встретились на улице.

"Во время разговора у молодого человека зазвонил телефон, он вынул его из кармана куртки, и в этот момент подозреваемый выхватил гаджет из рук. Достав раскладной нож, мужчина высказал в адрес потерпевшего угрозу физической расправой и скрылся с места происшествия", – рассказали в ведомстве.

Стражи правопорядка поймали 36-летнего подозреваемого, неоднократно судимого за кражу, грабёж и хранение наркотиков. При задержании у него изъяли нож и похищенный сотовый телефон стоимостью около 8 тысяч рублей.

Мужчина дал признательные показания. В отношении него возбудили дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья").

Ранее жительница Республики Алтай ударила ножом парня из-за пощёчины за просьбу убавить громкость музыки.