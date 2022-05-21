На Алтае мужчина украл 85 метров медного кабеля и попался полиции

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в краже медного кабеля из отдела электротоваров, сообщили в управлении МВД по Алтайскому краю.

Личность злоумышленника правоохранители установили с помощью записи с камер видеонаблюдения — им оказался 61-летний охранник садоводческого товарищества.

В содеянном мужчина признался и написал явку с повинной. Стражи порядка изъяли похищенное и возбудили против горожанина уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае сельчанин украл у соседки два ящика водки.