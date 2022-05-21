На Алтае мужчина украл 85 метров медного кабеля и попался полиции
Возбуждено уголовное дело
21 мая 2022, 20:29
В Бийске полицейские задержали подозреваемого в краже медного кабеля из отдела электротоваров, сообщили в управлении МВД по Алтайскому краю.
Личность злоумышленника правоохранители установили с помощью записи с камер видеонаблюдения — им оказался 61-летний охранник садоводческого товарищества.
В содеянном мужчина признался и написал явку с повинной. Стражи порядка изъяли похищенное и возбудили против горожанина уголовное дело.
Ранее в Алтайском крае сельчанин украл у соседки два ящика водки.
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