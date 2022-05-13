В Алтайском крае сельчанин украл у соседки два ящика водки, которую она купила на торжество

В Шипуновском районе женщина обратилась к полицейским и рассказала о том, что у неё пропало 20 бутылок водки. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя 1989 года рождения, рассказали в региональном МВД.

Полицейские выяснили, что ранее судимый мужчина помогал женщине с уборкой территории и увидел припасённые у неё два ящика с горячительными напитками. Ночью того же дня он выставил окно, проник в дом и вынес оттуда водку.

«Шесть бутылок полицейские изъяли в ходе обыска в жилье задержанного, остальные злоумышленник с товарищами уже успели употребить», — рассказали в МВД.

В отношении любителя выпить возбудили уголовное дело.

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