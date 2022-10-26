На Алтае мужчина украл кошелёк у пенсионерки, которая подбросила его на такси

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу кошелька у пенсионерки, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 81-летняя жительница села Тогул, которая днём ходила в магазин за продуктами.

«Выйдя из магазина, обратилась к мужчине, стоявшему около входа, чтобы вызвать такси. Мужчина согласился и вызвал автомобиль, попросив при этом подбросить его до соседней улицы», — рассказали в ведомстве.

В такси мужчина незаметно вытащил из сумки кошелёк, в котором лежали 6 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно задержали 46-летнего местного жителя, который признался в содеянном. У него изъяли 4 тысячи рублей, а 2 тысячи он успел потратить. Сельчанину грозит до пяти лет лишения свободы за «кражу в значительном размере».

Ранее в Новоалтайске парень выхватил кошелёк у вышедшего из магазина пенсионера, чтобы на украденные уехать с девушкой в Москву.