На Алтае грабитель похитил у собутыльника сумку и попался полиции

В отношении подозреваемого возбудили дело

20 января 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кулундинском районе Алтайского края местный житель похитил ночью у собутыльника сумку с документами и телефоном, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Потерпевший и подозреваемый накануне распивали спиртное в разных компаниях, но в одном заведении райцентра. После закрытия бара все покинули помещение, а один из молодых людей решил проследовать за односельчанином, похитил у него имущество и скрылся", – рассказали в ведомстве.

После этого потерпевший вернулся в заведение и оттуда вызвал полицию.

Стражи порядка задержали 28-летнего подозреваемого, который и ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении него возбудили дело о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Похищенное изъяли.