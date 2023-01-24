На Алтае обрушилась водонапорная башня, установленная по программе поддержки

Аварийная бригада пробивает дорогу к башне с помощью К-700

24 января 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в селе Аллак обрушилась новая водонапорная башня, установленная в 2021 году по программе поддержки местных инициатив, пишут "Каменские известия".

"На возведение объекта было израсходовано более миллиона рублей. Однако простояла башня недолго. 24 января в обеденное время башня обрушилась", – отмечает издание.

К месту обрушения выехала аварийная бригада, которая пробивает дорогу к башне с помощью К-700.

Как пояснил руководитель районного водоканала Анатолий Быков, инцидент произошёл из-за нарушений во время установки башни – ещё больше года назад лопнули две стяжки, удерживающие конструкцию, и башня продолжила стоять всего на одной стяжке, которая лопнула сегодня.