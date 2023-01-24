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На Алтае обрушилась водонапорная башня, установленная по программе поддержки

Аварийная бригада пробивает дорогу к башне с помощью К-700

24 января 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в селе Аллак обрушилась новая водонапорная башня, установленная в 2021 году по программе поддержки местных инициатив, пишут "Каменские известия".

"На возведение объекта было израсходовано более миллиона рублей. Однако простояла башня недолго. 24 января в обеденное время башня обрушилась", – отмечает издание.

К месту обрушения выехала аварийная бригада, которая пробивает дорогу к башне с помощью К-700.

Как пояснил руководитель районного водоканала Анатолий Быков, инцидент произошёл из-за нарушений во время установки башни – ещё больше года назад лопнули две стяжки, удерживающие конструкцию, и башня продолжила стоять всего на одной стяжке, которая лопнула сегодня.

"На данный момент будем разбираться с подрядчиком, заниматься экспертными заключениями. Село без воды не оставим, оно будет запитано напрямую", – подчеркнул Быков.

 

Комментарии 6

  • Т.е. пока она стояла целый год хоть и с нарушениями всё всех устраивало, а сейчас спохватились ай-яй-яй какой нехороший подрядчик
    24 января, Гость   Ответить
  • А что же раньше не начали исправлять??? Думали гарантийный срок отстоит? Надо искать ответственных и наказывать!!!
    24 января, Гость   Ответить
  • Тут уже не свалишь вину на геев из Европы.
    24 января, Гость   Ответить
  • какая поддержка, такая и...
    24 января, Гость   Ответить
  • Не удержали, хотели как лучше а получилось как всегда
    25 января, Гость   Ответить
  • ага, заморозили ее сначала, потом отогревали в этом месте ее и согнуло, а теперь конечно подрядчик виноват. Растяжки еще приплели, а ничего что по типовым проектам растяжек вообще не предусматривается...
    27 января, Гость   Ответить
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