На Алтае обрушилась водонапорная башня, установленная по программе поддержки
Аварийная бригада пробивает дорогу к башне с помощью К-700
24 января 2023, 16:15, ИА Амител
В Алтайском крае в селе Аллак обрушилась новая водонапорная башня, установленная в 2021 году по программе поддержки местных инициатив, пишут "Каменские известия".
"На возведение объекта было израсходовано более миллиона рублей. Однако простояла башня недолго. 24 января в обеденное время башня обрушилась", – отмечает издание.
К месту обрушения выехала аварийная бригада, которая пробивает дорогу к башне с помощью К-700.
Как пояснил руководитель районного водоканала Анатолий Быков, инцидент произошёл из-за нарушений во время установки башни – ещё больше года назад лопнули две стяжки, удерживающие конструкцию, и башня продолжила стоять всего на одной стяжке, которая лопнула сегодня.
"На данный момент будем разбираться с подрядчиком, заниматься экспертными заключениями. Село без воды не оставим, оно будет запитано напрямую", – подчеркнул Быков.
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