На Алтае подростку грозит до 12 лет за гибель ребёнка при опрокидывании «Урала»

В Алтайском крае будут судить несовершеннолетнего, решившего на мотоцикле покатать ребёнка по селу, сообщает региональный СК.

Напомним, трагический случай произошёл 6 октября в селе Повалиха. 17-летний подросток, не имея водительского удостоверения, ездил на мотоцикле «Урал» с соседским девятилетним мальчиком в коляске.

«Не обеспечив безопасную скорость движения, подросток совершил поворот направо, применив торможение, в результате чего допустил потерю контроля над управлением мотоцикла, последующий его занос и опрокидывание. Ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы», — рассказали в ведомстве.

Подросток вину признал. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы за «нарушение ПДД лицом, управляющим другим механическим транспортным средством и не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшим по неосторожности смерть».