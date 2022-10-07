Отказали тормоза: раскрыты подробности гибели мальчика в алтайском селе при опрокидывании мотоцикла

Следственные органы приняли к производству уголовное дело о ДТП с участием двух несовершеннолетних, которые перевернулись на мотоцикле «Урал». Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, по предварительным данным, у транспортного средства отказали тормоза.

По информации следователей, днём 6 октября в селе Повалиха Первомайского района 17-летний подросток управлял мотоциклом «Урал», в котором в качестве пассажира находился 9-летний мальчик. При движении по улице у «Урала» отказали тормоза, и он наехал на камень, вследствие чего транспортное средство опрокинулось. В результате малолетний ребёнок, находившийся в боковом прицепе без мотошлема, погиб на месте происшествия. Юноша с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

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Сейчас следователи расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортным средством»). На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначаются экспертизы, в том числе судебно-медицинские и трасологическая. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела правоохранители изучат причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребёнка.