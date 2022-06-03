На Алтае пожаловались на «убитую» дорогу до села Солонешного

Житель Алтайского края в сообществе «Подслушано Белокуриха» рассказал о разбитой дороге от села Солоновки в сторону Солонешного.

По его словам, после капитального ремонта трассы прошло всего два-три года.

На кадрах видно, что дорога действительно сильно разрушена, но между ямами при этом нанесли свежую разметку.

Фото: «Подслушано Белокуриха»

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на оплёванные шеринговые велосипеды.