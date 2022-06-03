На Алтае пожаловались на «убитую» дорогу до села Солонешного
По словам жителя региона, после капремонта трассы прошло всего пару лет
3 июня 2022, 09:35, Никита Черников
Житель Алтайского края в сообществе «Подслушано Белокуриха» рассказал о разбитой дороге от села Солоновки в сторону Солонешного.
По его словам, после капитального ремонта трассы прошло всего два-три года.
На кадрах видно, что дорога действительно сильно разрушена, но между ямами при этом нанесли свежую разметку.
Фото: «Подслушано Белокуриха»
Ранее жительница Барнаула пожаловалась на оплёванные шеринговые велосипеды.
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