На Алтае произошло очередное жёсткое ДТП на трассе А-322
Водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии
4 июля 2022, 17:57
ДТП с вылетом машины с трассы произошло в понедельник днём, 4 июля, на 318-м километре автодороги А-322, сообщает «Инцидент Рубцовск».
«Между посёлками Колос и Новоалександровка. Водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии», — рассказали очевидцы.
Полицейские устанавливают причины происшествия.
ДТП на трассе А-322 / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
Напомним, 3 июля на 244-м километре автодороги А-322 погибла девушка, переходившая дорогу перед машиной.
Комментарии
Новости партнеров