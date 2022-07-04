На Алтае произошло очередное жёсткое ДТП на трассе А-322

ДТП с вылетом машины с трассы произошло в понедельник днём, 4 июля, на 318-м километре автодороги А-322, сообщает «Инцидент Рубцовск».

«Между посёлками Колос и Новоалександровка. Водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии», — рассказали очевидцы.

Полицейские устанавливают причины происшествия.

ДТП на трассе А-322 / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Напомним, 3 июля на 244-м километре автодороги А-322 погибла девушка, переходившая дорогу перед машиной.