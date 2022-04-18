На Алтае пьяный подросток угнал у деда машину и попался полиции

16-летний житель Мамонтовского района Алтайского края и его 23-летний знакомый предстанут перед судом по обвинению в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В начале января пожилой житель одного из сёл муниципалитета купил машину и несколько дней чинил её со своим несовершеннолетним внуком.

«А через несколько дней в ночное время обнаружил, что ворота гаража открыты, а транспортное средство отсутствует», — говорится в сообщении.

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По горячим следам полицейские установили угонщиков — ими оказались внук потерпевшего и его знакомый. Как оказалось, молодые люди крепко выпили и решили покататься на машине по селу. Обвиняемые свою вину признали. Уголовное дело по статье «Угон, совершённый группой лиц по предварительному сговору» передали в суд.

18 апреля следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летней школьницы в ДТП в Третьяковском районе. За рулём машины, где находилась девочка, сидела пьяная женщина.