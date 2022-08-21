Погибли 16 человек. Две фуры смяли автобус в Ульяновской области

В Ульяновской области в воскресенье, 21 августа, водитель грузовика на встречной полосе въехал в микроавтобус с пассажирами, сообщает региональная прокуратура.

«Водитель автомобиля марки DAF, зарегистрированного в Саратовской области, допустил столкновение с впереди стоящим микроавтобусом марки Mercedes», — рассказали в ведомстве.

Автобус зажало между двумя грузовиками. По данным регионального СК, погибли 16 человек: 15 пассажиров минивэна и водитель фуры. Трое выживших находятся в тяжёлом состоянии.

В областном МВД пояснили, что микроавтобус стоял перед грузовиком и ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Позади ехал большегруз, который не затормозил и врезался в минивэн.

В СК возбудили уголовное дело по факту «нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». На месте ДТП работают следователи и криминалисты.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своём Telegram-канале, что поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и разобраться в причинах произошедшего.

«Врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших в страшном ДТП. Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Готовим к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске», — указал он.

Напомним, 20 августа в Вологодской области фура протаранила семь машин — все автомобили загорелись. Погиб один человек, ещё семеро пострадали.