На Алтае рецидивист убил двух человек во время застолья

В Камне-на-Оби Алтайского края задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве двух человек, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент случился вечером 18 июня. Тогда 43-летний горожанин распивал спиртное в доме знакомых.

В ходе застолья между собутыльниками возникла ссора, во время которой злоумышленник избил хозяина дома и его супругу, а затем задушил женщину и зарезал мужчину.

Тела погибших на следующий день обнаружил сосед.

«По горячим следам злоумышленника удалось задержать. Подозреваемый в феврале этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественное преступление и преступление против личности», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Следователи готовят ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.

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