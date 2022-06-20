В Бийске подростка осудят за вооруженное нападение на школьника

В Бийске возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«По данным следствия, утром в феврале 2022 года находясь в здании общеобразовательной школы города Бийска обвиняемый, используя в качестве оружия нож, подошёл к 11-летнему мальчику. Угрожая применением насилия, он потребовал передать ему кроссовки стоимостью чуть более 450 рублей», — сказано в сообщении.

Отнять кроссовки злоумышленнику не удалось. Он увидел педагога и скрылся с места происшествия.

В ходе предварительного следствия подросток свою вину признал. Поступок он объяснил тем, что ему очень понравились кроссовки, а школьник не захотел их отдавать.

Отмечается, что злоумышленник уже стоял на учёте в ПНД.