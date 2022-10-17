На Алтае спасли двух пенсионеров во время пожара в бане

В Змеиногорске Алтайского края спасатели эвакуировали двух пенсионеров во время пожара в пристройке частного дома, сообщили в региональном МЧС.

Инцидент произошёл 16 октября на улице Лелеснова. К моменту прибытия пожарный крыша бани полыхала открытым огнём.

«Пожар ликвидирован. Общая площадь пожара составила около 16 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы спасено два человека (пенсионеры)», — рассказали в ведомстве.

Предварительная причина случившегося — нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

Ранее в Барнауле на улице Якутской произошёл пожар в частном жилом доме. В тушении возгорания участвовали пять единиц техники и 24 человека.