На Алтае внук угнал у деда автомобиль, чтобы покататься по деревне

В Алтайском крае житель Завьяловского района угнал у собственного деда ВАЗ-2107, сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, преступление сельчанин совершил накануне ночью.

«Угнать транспортное средство злоумышленнику труда не составило. Салон был открыт, ключи находились в замке зажигания», — рассказали в полиции.

Пожилой автовладелец обнаружил пропажу и обратился в полицию. Подозреваемого задержали, свою вину он отрицать не стал.

«Рассказал, что решил прокатиться, поэтому и совершил угон автомобиля, а когда в нём закончился бензин, то бросил транспортное средство в конце деревни», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее 22-летний водитель без прав перевернулся на тракторе на Алтае.