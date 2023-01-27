На Алтае водитель перепрыгнул на другое сиденье в ДТП с фурой и "сильно не пострадал"

Во время движения Subaru выкинуло из колеи под встречный КамАЗ

27 января 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр из видео: "Аварком Бийск"

В Бийске на улице Боровой водитель иномарки столкнулся с движущимся навстречу грузовиком, сообщили в паблике "Бийск 22".

По информации очевидцев, авария случилась из-за того, что Subaru выкинуло из колеи в тот момент, когда мимо проезжал КамАЗ, гружённый сеном в рулонах.

"Водитель легкового авто успел перепрыгнуть на пассажирское сиденье, поэтому сильно не пострадал", – рассказали в сообществе.

Кадр из видео: "Аварком Бийск"

В результате случившегося у легковушки оказалась сильно помята одна из дверей. После ДТП дорогу посыпали песком.