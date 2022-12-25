На Алтае водитель пожарной машины спас из огня двух инвалидов

Андрея Молчанова хотят представить к награде

25 декабря 2022, 07:30, Никита Черников

Кадр из видео: "Вести Алтай"

Водитель пожарного автомобиля Андрей Молчанов из посёлка Новые зори Павловского района спас из огня двух инвалидов.

Как сообщают «Вести Алтай», на вызов мужчина приехал вместе с добровольным дружинником. Они оперативно развернули линию, разбили окно и стали заливать пламя. Будучи уверенным, что внутри есть люди, шофёр без дымозащитного снаряжения проник в дом и вынес наружу женщину, а затем вернулся и наощупь нашёл второго пострадавшего, который уже был без сознания. Вскоре огонь потушили, к этому же моменту из города приехал сын хозяйки дома.

Женщина пока находится в больнице, а его в брат в порядке, живёт на съёмной квартире.

В пострадавшем доме уже начали делать ремонт: одна комната там полностью выгорела. Как выяснилось, в ней замкнуло проводку.

Андрей Молчанов героем себя не считает. По его словам, за 21 год службы в пожарной охране подобных случаев у него было как минимум полтора десятка. В краевом управлении ГО и ЧС думают иначе и хотят представить его к награде, о чём намерены просить региональное правительство и вышестоящее руководство.

В декабре алтайские полицейские спасли мужчину, который уснул с сигаретой и устроил пожар.