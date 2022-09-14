Лось попал под колёса автомобиля в Алтайском крае, сообщает Barnaul 22.

По информации паблика, происшествие случилось 13 сентября на трассе между сёлами Волчиха и Новоегорьевское.

«Животное решило перебежать дорогу, выскочило и попало под колёса. Лось погиб. Люди получили травмы в виде ушибов и переломов, не угрожающих жизни», — говорится в сообщении.

Фото: Barnaul 22

Ранее житель Алтайского края на Mercedes-Benz насмерть сбил лося в Вологодской области.