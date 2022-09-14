На Алтае водитель сбил лося — животное погибло, люди в машине получили травмы
Происшествие случилось на трассе между сёлами Волчиха и Новоегорьевское
14 сентября 2022, 11:48, Никита Черников
Лось попал под колёса автомобиля в Алтайском крае, сообщает Barnaul 22.
По информации паблика, происшествие случилось 13 сентября на трассе между сёлами Волчиха и Новоегорьевское.
«Животное решило перебежать дорогу, выскочило и попало под колёса. Лось погиб. Люди получили травмы в виде ушибов и переломов, не угрожающих жизни», — говорится в сообщении.
Фото: Barnaul 22
Ранее житель Алтайского края на Mercedes-Benz насмерть сбил лося в Вологодской области.
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