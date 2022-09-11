Житель Алтайского края задавил лося под Вологдой

37-летний житель Алтайского края на Mercedes-Benz насмерть сбил лося в Вологодской области, сообщает портал vologda-poisk.ru со ссылкой на ОГИБДД региона.

ДТП случилось 9 сентября около 22:00 в Вытегорском районе на трассе Вологда — Медвежьегорск в зоне действия знака «Дикие животные».

В результате происшествия 34-летний житель Москвы, находящийся на переднем пассажирском сиденье, получил ушиб глазницы. Ему оказали разовую помощь в местной ЦРБ.

Другие пассажиры не пострадали, животное же скончалось на месте.

Ранее в Барнауле мотоциклист столкнулся с иномаркой на Павловском тракте. После удара двухколёсный транспорт оказался на обочине, байкера тем временем госпитализировали.