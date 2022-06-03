На Алтае женщина зарезала мужа во время ссоры

В Змеиногорске Алтайского края правоохранители задержали 32-летнюю женщину по подозрению в убийстве мужа, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент случился ранним утром 31 мая. Между пьяными супругами произошла бытовая ссора, во время которой горожанка один раз ударила 28-летнего мужчину ножом.

В результате он погиб на месте происшествия.

«В отношении обвиняемой следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в связи с тем, что на воспитании женщины находится 11-месячный ребёнок», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

Напомним, 30 мая жительница Барнаула столкнула соседа с окна седьмого этажа.