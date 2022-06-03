Жительница Барнаула вытолкнула соседа с седьмого этажа

50-летняя жительница Барнаула скинула соседа с седьмого этажа, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился вечером 30 мая. Горожанка распивала с мужчиной спиртное и во время застолья между ними вспыхнула ссора.

«В ходе конфликта женщина вытолкнула с седьмого этажа сидящего на подоконнике мужчину, который от полученных в результате падения на землю травм скончался», — рассказали в СК.

Теперь злоумышленницу обвиняют в убийстве, её заключили под стражу. Давать показания правоохранителям горожанка отказалась.

Ранее сообщалось, что следователи в Алтайском крае ищут женщину, которая пропала в конце марта.