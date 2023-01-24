На экс-регоператора Рубцовска завели дело из-за завышения тарифа на 177 млн рублей

Прокуратура при проведении проверки выяснила, что "ВторГеоРесурс" и "КарьерДорСтрой" приписали "лишние" расходы при формировании стоимости своих услуг

24 января 2023, 18:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении компаний "ВторГеоРесурс" и "КарьерДорСтрой", которые занимались вывозом и обработкой твёрдых коммунальных отходов в Рубцовской зоне. Как рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, при проведении прокурорской проверки выяснилось, что компании необоснованно завысили стоимость своих услуг.

Напомним, что "ВторГеоРесурс" занимался вывозом отходов, а "КарьерДорСтрой" – их переработкой. Прокуроры выяснили, что при обосновании тарифа были завышены расходы и часть из них фактически понесены не были. Общая сумма необоснованно включённых расходов в тариф составила 177 млн рублей.

Прокуратура проинформировала управление Алтайского края о ситуации для учёта при очередной корректировке тарифов. Также по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Напомним, что с 1 января в Рубцовскую зону зашёл новый мусорный оператор. Обанкротившийся "ВторГеоРесурс" сменила фирма "Автотранс" – долги первого в апреле 2022 года составляли 178 млн рублей и превышали финансовые потребности компании на 60%.

21 января гендиректор фирмы "Автотранс" Александр Маховиков заявлял, что организации удалось убрать мусорные завалы в Рубцовске, на которые жаловались жители города и нескольких районов зоны.