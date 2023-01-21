Свалок больше нет? Регоператор заявил, что разгрёб мусорные завалы в Рубцовске

Мэр Рубцовска потребовал от "Автотранса" разгрести мусор до 20 января

21 января 2023, 07:31, ИА Амител

Мусорные контейнеры на ул. Ленинградской, 2а, в Рубцовске / Фото из Telegram-канала Вероники Лапиной

Ответственная за вывоз отходов компания "Автотранс" убрала мусорные завалы в Рубцовске, рассказал amic.ru гендиректор фирмы Александр Маховиков. "Автотранс" работает по всей Рубцовской зоне Алтайского края, и на компанию активно жаловались жители сразу нескольких районов и городов региона в начале первого месяца 2023 года. После новогодних каникул мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман поручил фирме разобраться с проблемой до 20 января.

"Оставшийся мусор вывезен"

Гендиректор "Автотранса" Александр Маховиков сообщил amic.ru, что большую часть завалов компания убрала в срок до 16 января. Однако оставался один подрядчик, который не справлялся с большим объёмом работы. Тогда к нему на помощь отправили другие машины.

"Подрядной организации помогли другие единицы, всё было ликвидировано. Оставшийся мусор вывезен. Сейчас проблем с завалами нет, всё расчищено, всё своевременно вывозится. Если есть переполнения, то ничего страшного, эти проблемы мы оперативно решаем. На следующей неделе работа будет идти в плановом режиме", – отметил Маховиков.

По его словам, в Рубцовске и в других населённых пунктах этой зоны (кроме Рубцовска, в неё входят Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощёковский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский и Угловский районы) проблемы с вывозом мусора возникли в начале января из-за перекрытых дорог и завалившего улицы снега. Из-за этого пришлось менять логистику, сказал гендиректор "Автотранса".

Кроме того, ранее Маховиков объяснял amic.ru, что ещё одной причиной мусорного коллапса в Рубцовске стала некачественная работа предыдущего регоператора "Вторгеоресурс". Компания якобы не выполнила свою часть работ в конце декабря и убирать оставшийся мусор за ним должен был "Автотранс", говорил Маховиков.

"Силы регоператора оказываются распылены"

По договорённости с Фельдманом регоператор обязался убрать завалы на мусорных площадках до 16 января, однако после этого срока в некоторых дворах (в особенности в частном секторе и на западе города) свалки ещё остались.

17 января мэр города Дмитрий Фельдман встретился с заместителем директора ООО "Автотранс" Олесей Ходцевой. На ней он договорился о том, что оставшаяся часть мусора будет вывезена до 20 января, а с 21 января работа регоператора продолжится в штатном режиме. Пост о встрече появился в телеграм-канале Фельдмана. В нём глава города писал:

"К сожалению, устранить в полном объёме образовавшиеся свалки мусора на контейнерных площадках не удалось, но отмечу, что значительная часть работы уже сделана. Проблемными участками по-прежнему остаются частный сектор и западная часть города. Регоператор видит и признаёт эту проблему, и для её решения уже направил в город дополнительную технику. Также обратил внимание регоператора на конкретные площадки у МКД, которые необходимо убрать".

Многие (в том числе и депутаты) обвинили в ситуации с вывозом мусора в Рубцовской зоне "Автотранс". Так, депутат АКЗС от Рубцовска Вероника Лапина написала в своём телеграм-канале, что регоператором в Рубцовской зоне стала "компания без необходимого опыта, без собственной техники и управленческих кадров" и она не справилась с уборкой мусора в январе.

"Да, в отрасли очень распространён субподряд, но хотя бы какие-то собственные ресурсы иметь необходимо. В итоге работать регоператору сейчас приходится чуть ли не в ручном режиме, по конкретным заявкам через диспетчеров. Из-за нехватки своей техники силы регоператора оказываются распылены. Ресурсов на то, чтобы поддерживать все населённые пункты в нормальном состоянии, а не разгребать самые проблемные зоны, просто не хватает. А пока спасают Рубцовск – в мусоре потонет, например, Горняк", – писала Лапина.

По словам Лапиной, попытка "Автотранса" обвинить во всём предыдущего регоператора "ВторГеоРесурс" "выглядит неубедительно".

Напомним, что с 1 января в Рубцовскую зону зашёл новый мусорный оператор. Обанкротившуюся компанию "ВторГеоресурс" сменила фирма "Автотранс". Однако жители сразу нескольких городов Рубцовской зоны (в особенности Горняка и Рубцовска) все новогодние каникулы жаловались, что отходы из их дворов не вывозят. Первые мусоровозы они заметили только 9 января. Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман встретился с представителем регоператора и поручил ему до 16 января устранить все свалки на контейнерных площадках. "Автотранс" пообещал это сделать, но люди в социальных сетях продолжили говорить о мусорных проблемах в городе.