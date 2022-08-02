На кладбище под Барнаулом крест вставили в унитаз

На белоярском кладбище на свалку был выброшен синий могильный крест. Однако вандалы не просто положили этот скорбный символ, а засунули его в старый унитаз, который каким-то образом тоже оказался на свалке.

«Никакого уважения к мёртвым», — пишут в группе «Регион 22», где опубликованы фотографии креста, воткнутого в санфаянсовое изделие.

Напомним, накануне стало известно, что с трасс Новосибирской области власти уберут могильные памятники, самовольно поставленные родственниками погибших в ДТП людей.