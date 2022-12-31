На Красной площади мужчина попытался поджечь елку
Злоумышленника сразу заметили и задержали
31 декабря 2022, 14:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На Красной площади мужчина попытался поджечь елку. Как сообщает газета «Известия», минувшей ночью мужчина подошел к дереву с канистрой с бензином и попытался поджечь его.
Злоумышленника сразу заметили и задержали. О мотивах поступка мужчины неизвестно.
Как рассказал свидетель инцидента, место задержания оцепили до выяснения обстоятельств происшествия. Вместе с тем психологи отмечают, что крупные общественные праздники могут провоцировать людей на необдуманные поступки по ряду причин.
Комментарии 0