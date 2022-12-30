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Пермский кочегар переусердствовал и сжег ретро-поезд

Пожарных вызвали через 20 минут после начала пожара, но было уже поздно

30 декабря 2022, 13:10, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Перми слишком усердный кочегар сжег старый поезд. Об этом сообщает Baza.

Паровоз 1944 года выпуска стоял на путях и готовился к отправлению 29 декабря, однако выехать ему было не суждено.

По предварительным данным, кочегар переусердствовал с углем, что привело к возгоранию.

Сначала паровоз пытались потушить своими силами, а пожарных вызвали только через 20 минут. Оказалось, что огнеборцев вызвали поздно.

Ретро-поезд сгорел почти полностью и восстановлению, скорее всего, не подлежит.

Комментарии 2

  • Я думал, что паровозы железные
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Расплавился?
    30 декабря, Гость   Ответить
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