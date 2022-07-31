На площади Октября в Барнауле перевернулся автомобиль

В Барнауле автомобиль опрокинулся в результате ДТП на площади Октября, сообщает «Инцидент Барнаул» 31 июля.

На кадрах видно, что столкнулись две машины, одна из них перевернулась. На месте происшествия работает полиция, скорая помощь и МЧС.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

30 июля сообщалось, что в Барнауле на лесной дороге девушка перевернула машину.