На площади Октября в Барнауле перевернулся автомобиль
На месте происшествия работают полицейские, медики и пожарные
31 июля 2022, 12:15, Никита Черников
В Барнауле автомобиль опрокинулся в результате ДТП на площади Октября, сообщает «Инцидент Барнаул» 31 июля.
На кадрах видно, что столкнулись две машины, одна из них перевернулась. На месте происшествия работает полиция, скорая помощь и МЧС.
Фото: «Инцидент Барнаул»
Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.
30 июля сообщалось, что в Барнауле на лесной дороге девушка перевернула машину.
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