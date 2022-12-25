Насиловали черенком и пытали парогенератором. В Москве полицейского и его друга подозревают в издевательствах над девушкой
Потерпевшая смогла сбежать от истязателей, а врачи диагностировали у неё разрыв селезёнки и половых органов
25 декабря 2022, 16:48, Илья Звягинцев
В Москве сотрудника полиции и его друга подозревают в истязании молодой девушки. Об этом сообщает Baza.
По предварительным данным, инцидент произошёл 14 декабря. 20-летняя девушка встретилась с 21-летним сержантом полиции и его другом. Застолье переросло в конфликт, в ходе которого молодые люди сначала изнасиловали девушку черенком от швабры, а затем стали пытать её парогенератором.
По информации источников, пострадавшая смогла сбежать от истязателей и обратилась к врачам, которые нашли у неё разрыв селезёнки и половых органов.
В отношении сотрудника полиции и его друга проводят проверку.
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