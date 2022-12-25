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Насиловали черенком и пытали парогенератором. В Москве полицейского и его друга подозревают в издевательствах над девушкой

Потерпевшая смогла сбежать от истязателей, а врачи диагностировали у неё разрыв селезёнки и половых органов

25 декабря 2022, 16:48, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Москве сотрудника полиции и его друга подозревают в истязании молодой девушки. Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, инцидент произошёл 14 декабря. 20-летняя девушка встретилась с 21-летним сержантом полиции и его другом. Застолье переросло в конфликт, в ходе которого молодые люди сначала изнасиловали девушку черенком от швабры, а затем стали пытать её парогенератором.

По информации источников, пострадавшая смогла сбежать от истязателей и обратилась к врачам, которые нашли у неё разрыв селезёнки и половых органов.

В отношении сотрудника полиции и его друга проводят проверку.

Комментарии 13

  • Настоящие потомки полицаев
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Звери!!! Надо таки вещи до конца расследовать!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Полицаи в любых случаях чувствуют вседозволенность и безнаказанность!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Неправду говорите. В полиции служат самые лучшие люди.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Так не надо с ними пить
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Чего это там сказал я не понял. Лучшие после Гитлера?Видать сам там служишь и творишь беспредел.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Пора подобных тварей вешать и очищать от них Народ.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • База отличается кликбейтовыми заголовками, нужно получить более адекватную инфу по событию. Просто если верить этому, то звери среди нас. Явно там другое.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Тут только расстрел. Причем перед строем полиц..., чтобы ПОМНИЛИ, что с ними будет. И родителей их и детей в этот же строй.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Явно там другое. - Что другое? Сама виновата?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • В полиции представлен точно такой же срез общества как и везде. Хотя действительно там должны быть люди более морально устойчивые, так как общаются с криминалом. Иначе возможна диффузия и размывание граней.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • почему смертную казнь то отменили
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Этих бы полицейских самих оглоблей изнасиловать!Подонки! И этим гадам дадут лет 7-8, а через 3-4 года -на УДО.А то, что жизнь девчонке испортили-это мелочи для убогих ушлепков-бандитов -полицаев. Вообе говоря, надо полицию переименовать в милицию.Надо к новому первому заму ВПК обратиться-пусть опять переименует.Все-таки милиция - звучит гордо и красиво, милиция помогала нам.А слово "полиция" ассоциируется с полицаями Великой Отечественной войны, которых вешали на перекладине за то зло, что они причиняли нашему народу..
    27 декабря, Гость   Ответить
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