Насиловали черенком и пытали парогенератором. В Москве полицейского и его друга подозревают в издевательствах над девушкой

Потерпевшая смогла сбежать от истязателей, а врачи диагностировали у неё разрыв селезёнки и половых органов

25 декабря 2022, 16:48, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Москве сотрудника полиции и его друга подозревают в истязании молодой девушки. Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, инцидент произошёл 14 декабря. 20-летняя девушка встретилась с 21-летним сержантом полиции и его другом. Застолье переросло в конфликт, в ходе которого молодые люди сначала изнасиловали девушку черенком от швабры, а затем стали пытать её парогенератором.

По информации источников, пострадавшая смогла сбежать от истязателей и обратилась к врачам, которые нашли у неё разрыв селезёнки и половых органов.

В отношении сотрудника полиции и его друга проводят проверку.