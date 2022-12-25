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В Барнауле врачи жестоко избили коллегу во время корпоратива

По словам очевидицы, конфликт, который возник в коллективе врачей, перерос в избиение

25 декабря 2022, 13:57, Илья Звягинцев

Фото:
Фото: "Инцидент Барнаул"

Корпоратив медиков закончился избиением одного из врачей в барнаульском кафе «Сказка» на Змеиногорском тракте. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Драка произошла в ночь с 24 по 25 декабря. Между врачами завязалась потасовка, которая закончилась избиением анестезиолога.

«Его несколько раз били головой о кафель. В больницу он был доставлен в тяжёлом состоянии. Остальные участники задержаны», — рассказала автор сообщения.

По её словам, происшествию нужна огласка, чтобы дело не замяли.

Комментарии 89

  • Кто-то ещё до сих пор всерьёз может думать, что подобные эскулапы кого-то лечат? Всё, что им нужно от пациентов - чтобы они стали постоянными клиентами и пока живы несли им деньги за то, что им временно снимают симптомы.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Позорище
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо врачам!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Нет слов...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • культура
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Нужно жить дружно.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Клятву Гиппократа давали...А что творят?!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • А как же клятва "не навреди... "
    25 декабря, Гость   Ответить
  • врач-не врач, какая разница...просто человек, а люди иногда дерутся...тем более под шафе...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Все мы под богом ходим.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно какая это больница отличилась?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • ??????врачи избили врача.... это что то новенькое
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Нет культуры употребления алкоголя и вообще. Нужно разбираться. Но обычно анестезиологи буйные. Видимо за это и получил. Это я как врач хирург говорю)
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, глупость не говори. Любой врач спасает сотни жизни за свою профессиональную жизн. Посмотри на себя. Сделал ли ты хоть на 1% , что либо подобное. Я думаю, что нет. Я Э то о как врач хирург говорю. Вы не дооцениваете наш труд сделав из помощи услугу.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не обращайтесь к докторам. Вырезайте себе аппендицит по интернету.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, врачи не дают клятву Гиппократа. Сколько об этом писали и говорили. Но наше население непробиваемо
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Чем врачи что не люди? Смотришь прям все такие правельные! А как заболеем где наши врачи, а как только отступились съесть готовы. Что же мы за звери свами, а что остальные такие правельные
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ужас, вот врачи погуляли до скорой
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Позор таким врачам, страшно к ним попадать, алкаши перепились, про клятву гиппократа они незнают
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Сами поломали сами и починят. А что он не поровну наливал.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • извините, но это дно. хотя, сейчас такие врачи... для них, нормально, наверное.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гиппократ запрещает фейсом об кафель возить чтоль, чепушила?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не давали скорее всего. Её давно уже не дают
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, никто никакой клятвы не давал, забудьте этот миф
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Согласен, даже сам факт устраивания корпоратива, когда в стране СВО(война), говорит о том, что эти т.н. "рвачи" существуют в другой атмосфере "купи-продай", пациенты только как средство остаться "трудоустроенными" у кормушки и средство обогащения.... Поэтому посещаемость гражанами Поликлиник по ОМС на уровне "плинтуса", которую безуспешно стимулируют ( типа диспансеризация) чаще приписками...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Зона просто отдыхает. Зарплату им маленькую платят. Бои без правил устраивают. Интеллигенция...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • И так мало врачей
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Говорят что анестизиолога х☆ярили гиниколог и патологоанатом
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно какаябольница?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Это не врачи это отбросы общества также как и мусора конченые
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Никто давно уже не дает
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, чем они хуже остальных - культурно отдыхать умеют!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • крысу наказали?))
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Чем врачи что не люди?--------от вашей грамматики мои глаза плачут кровью... надеюсь вы только полы в поликлинике моете?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • а люди иногда дерутся...тем более под шафе...==== Более двадцати годиков пью. Ни разу не дрался.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Какая разница, врачи, геологи или сантехники? Из тех же ворот, что и весь народ. Пьянка - добровольное безумие.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Дно, это когда улыбаясь в глаза, потихаря доносы на коллег пишут или за деньги убивать идут. А в данном случае просто перепили мужики. Плохо конечно, но поправимо. Доктор, серьёзная профессия, добра и пользы от неё много.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Чтобы врачи нормально лечили, надо чтобы они сначала лечили своих преподавателей
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Люди, которые не умеют грамотно писать элементарные слова, осуждают других…ндаааа
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Люди, которые не умеют грамотно писать элементарные слова, осуждают других…ндаааа--------- никто тебя не осуждает. ты главное не пиши больше "правельное свами"
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Нет культуры пития
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, па рускаму 2
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, па рускаму 2
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Они всех вылечили. Желающих лечится нет. Вот они себе клиентов из своего круга и ищут..
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Иногда полезно
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, если анестезиологи буйные то хирурги помиральные
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Это ещё что-то, они и по заказу могут убить, только в стационаре, например в токсикологии.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • В очередной раз медицина отличилась!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вы и превратили сами лечение в услугу, тупые хапуги
    25 декабря, Гость   Ответить
  • "Бариста в кафе говорит: "Осторожно, крышечка не очень крепко держится." Мы знаем, парень, мы знаем. Сейчас у всех так. "
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ничего страшного. А то если выбрал профессию врача, уже и хлe6aлo разбить нельзя? Что за несправедливость? Такие же люди, как все мы...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • "извините, но это дно. хотя, сейчас такие врачи... для них, нормально, наверное." Что вы развели. Врачи такие же люди как и мы. Тогда открою завесу, ещё в 90-х в кардиоцентре по традиции так же перед новым годом на корпоративе хирурги бились меж собой до крови ) после НГ так же выходили в свои смены и работали как ни в чём не бывало. Так что не сейчас такие врачи, а ещё тогда. И уже десятки тысяч пациентов подлечили за это время.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Хватит ворчать. И не надо вспоминать про клятву Гиппократа её уже давно никто не дает. Кто связан с медициной все это знают. Примите происшедшее как научно-медицинский эксперимент. Ни каждый на это пойдет в такой ситуации. Всех докторов и медработников с наступающим праздником. Выносливости Вам.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Его избили за то, что он нарушил клятву Гиппократа!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • действительно, на фоне последних событий, крайняя степень жестокости, я в шоке!!!, а ведь мог бы и канделябром по голове, гнать в шею таких горе - врачей, чтобы не позорили наше здравоохранение, самое лучшее из всех здравоохранений в мире!!!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Давайте жить дружно! Люди! Что мы как сабаки
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Это треш, медицинская система решила сама себя убить. Ну а в целом драка дракой, но меру то надо знать. Ни кому не надо ни быть покалеченным ни сесть за это.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Врачи такие же люди только более развязаны в проведении и привыкли употреблять спиртное находясь на рабочем месте,а также они много бывают в командировках не по своей воле ,а что им осталось делать гульнут для сплочения коллектива ! Моё мнение каждый может нажраться и подраться ! Просто идёт спаивание врачей и так у них это присутствует, а во всём выновны глав врачи которые разрешают эти корпаротивы ;пьянки;
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Наверное было за что?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Из врачей сначала решили сделать героев,когда надо было в эпидемию,чтобы брали риск на себя,а тут вдруг оказалось,что они не герои,а драчуны и алкаши,но теперь уже сами врачи привыкли к подобострастию и требуют этого от каждого. По факту-обычная работа и обычные люди,-не нагоняйте на себя жути.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ишь, как возбудились, врачи им не нравятся, на себя посмотрите, а лечиться идите к бабкам
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ну почему даже в слово собака не можем правильно написать!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Хорош на врачей гнать.Кто знает за что получил потерпевший?Это как у Высотского"в Ленинграде городе у пяти углов получил по роже Вася Соколов...шумел,буянил.Значит правильно сделали ,что дали"А может и другое что то.Но голвой об кафель это из ряда ....
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Я, читая комментарии местной публики, все больше жалею что живу среди вас. Понятно, мне тут максимум посоветуют «чемодан, вокзал» или убиться. Я иного от вас и не жду. Просто интересно - а куда ЛЮДИ делись? Ну не могли же все сразу белёнными тварями стать… Лично я постараюсь сохранить в себе доброе, и возможно люди с кем я буду соприкасаться увидят, что можно и добрым быть, а не тварью одичалой. Вы же ничего не знаете про данный инцидент, что там произошло, какие причины… но все постарались из себя фекалии выпустить… не люди, а манекены…
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Хорош на врачей наезжать. Кто знает за что анастезиолог получил мож как у Высотского"в Ленинграде городе у пяти углоа получил по роже Вася Соколов .....шумел ,скандалил значит правильно сделали,что дали".А может и другое что то,но головой об кафель ну это "не то пальто"так и на встречу с Петром и Павлом можно отправить.Жестоко
    25 декабря, Гость   Ответить
  • А что,в клятве Гиппократа было что-то вроде запрета драться врачу с врачом? И почитайте про эту самую клятву, для интереса!! Сами-то сколько раз и ему давали клятвы?!помните хоть,соблюдали)))) На корпоративах ,в питейном заведении в принципе нет значения профессий,разве что,официант,музыкант,гардеробщик,охранник и пр. обслужив. персонал,но это до тех пор,пока у кого-то языки неприлично развяжутся и кулаки зачешутся тут уже другие профи участвовать будут,сначала наряд полиции,скорая, прокуратура... Не живётся людям спокойно.. Сидели бы лучше дома! А вот корпоративы во время СВО,где ваши коллеги сутками под пулями солдат спасают,а вы в тепле и без пуль мирно жить не можете-вот это сволочизм!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, прочитай сам эту клятву?Наши врачи ее никогда не давали! Была клятва врача СССР!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, в чем смысл этих пьянок? Не умеешь пить, не пой.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ишь, как возбудились, врачи им не нравятся, на себя посмотрите, а лечиться идите к бабкам --- "Будете задыхаться - звоните в скорую", вот так и помогали эти врачи
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Все комментарии тупые. Мне свой даже стремно оставлять. Деградация читателей Амика налицо.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, 5 больница))) а вломили сынку очень известного чиновника из здравохранения)))
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Псих больница наверное!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Настоящий врач, от бога не будет ковзырять своими успехами как вы. Грошь цена такому хирургу. Вы не ту профессию выбрали в жизни.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • А ума то разнять этих "врачей" ни у кого не хватило? Всем весело было? Идиотизм процветает.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А главное в этом посте, состоит в том человеке, который указал специальность участников этого корпоратива. Зачем. Для нагнетать обстановки, или отсутствия профессионализма в журналистике.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, хирурги били анестизиолога , хирурги бойцы !
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Аностезиологи всегда задиристые, а пакостят из-под тишка. Справедливо выхватил.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Итак врачей не хватает в крае
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Столкнулся с одним "анестезиологом из Барнаула "Правильно дали. Молодцы !!!Одна надежда ,что именно тот!.Сцука.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • пакостят из-под тишка----- Откуда???
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Праздник удался.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Тем более, они дрались не как врач с врачом, а как мужик с мужиком
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "....а вломили сынку очень известного чиновника из здравоохранения)))...ну это же все объясняет :) Зачем вообще было делать акцент что это врачи?! Люди в кафе отмечали праздник, алкоголь не влияет на специальность! А кто не пьет?:)
    26 декабря, Гость   Ответить
  • классный дресс-код. спортивные штаны и сланцы)))
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, теперь понятно.... почему идёт такая огласка события. Все новостные ленты подключили к выносу сора из избы
    26 декабря, Гость   Ответить
  • 5 больница, это полный отстой и все там хамы
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Наверное заслужил.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Здравоохранение запрещает поликлиникам принимать персонал с других районов, контролируя потоки денежных средств. В Бийске развалили кожвендиспансер, врач раз в неделю из Барнаула приезжает. Достойной работы нет. Сельское хозяйство-да, и то за счёт сельчан. Дыра.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, результат ЕГЭ. ГРАМОТЕНКА У ВАС ТАК ЕЩЁ)))
    26 декабря, Гость   Ответить
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