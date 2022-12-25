В Барнауле врачи жестоко избили коллегу во время корпоратива

По словам очевидицы, конфликт, который возник в коллективе врачей, перерос в избиение

25 декабря 2022, 13:57, Илья Звягинцев

Фото: "Инцидент Барнаул"

Корпоратив медиков закончился избиением одного из врачей в барнаульском кафе «Сказка» на Змеиногорском тракте. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Драка произошла в ночь с 24 по 25 декабря. Между врачами завязалась потасовка, которая закончилась избиением анестезиолога.

«Его несколько раз били головой о кафель. В больницу он был доставлен в тяжёлом состоянии. Остальные участники задержаны», — рассказала автор сообщения.

По её словам, происшествию нужна огласка, чтобы дело не замяли.