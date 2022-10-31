Названа причина опрокидывания автобуса в Алтайском крае

Водитель рейсового автобуса, опрокинувшегося в кювет в Романовском районе Алтайского края, во время движения не справился с управлением. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Авария случилась 31 октября около 09:20 на 223-м километре трассы А-321 вблизи села Закладное.

«По прибытии предварительно установлено, что водитель 1971 года рождения, управляя автобусом „Луидор 223712“ (маршрут Благовещенка — Барнаул), двигаясь со стороны села Романово в направлении города Барнаула, не справился с управлением и допустил съезд с дороги», — рассказали в полиции.

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В транспорте было девять пассажиров. Двое из них пострадали, но ограничились помощью на месте, не госпитализированы.

В настоящее время организована эвакуация автобуса на дорогу, сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 31 октября в Барнауле пострадал водитель иномарки, после того как выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.