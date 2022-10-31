Водитель Toyota пострадал в ДТП на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей на шоссе Ленточный бор в Барнауле, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась 31 октября в 11:10 на третьем километре трассы. Предварительно установлено, что 27-летний водитель Toyota Camry выехал на «встречку» и врезался в Haval H9 под управлением 50-летнего мужчины.

«В результате ДТП телесные травмы получил водитель автомобиля Toyota Camry, ему была оказана медицинская помощь на месте ДТП, не госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 31 октября в Романовском районе Алтайского крае с трассы слетел пассажирский автобус. Пострадали два человека.