Названа возможная причина пожара в ТЦ «Успех»

Последний раз инспекторы выявили в здании семь нарушений требований пожарной безопасности. Их должны были устранить до 2022 года, но владелец здания добился отсрочки

09 января 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Причиной пожара в торговом центре «Успех» на улице Попова в Барнауле мог стать аварийный режим работы электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Очаг возгорания находился на складе автомобильной резины на третьем этаже. Отмечается, что последний раз инспекторы проверяли требования пожарной безопасности в сентябре 2021 года — тогда они обнаружили семь нарушений. Индивидуальному предпринимателю, владеющему зданием, предписали устранить нарушения до июня 2022 года, однако ему удалось добиться отсрочки до 2023 года.

Напомним, что пожар произошёл ночью 9 января — его площадь составила 500 квадратных метров. При тушении в результате выброса пламени пострадал пожарный — он находится в тяжёлом состоянии, у него диагностировано отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей.