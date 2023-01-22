Не менее 10 человек погибли во время празднования китайского Нового года в Калифорнии

Подозреваемого не поймали, а его мотивы пока неизвестны

22 января 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Не меньше десяти человек погибли, а ещё около 10 получили травмы различной степени тяжести в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк в штате Калифорния. Об этом сообщает РИА Новости.

"Десять жертв были объявлены скончавшимися на месте преступления. По меньшей мере ещё 10 человек, которые были доставлены в несколько местных больниц, они находятся в разном состоянии – от стабильного до критического", – сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник пока остаётся на свободе. Мотивы совершения преступления неизвестны.