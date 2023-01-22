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Не менее 10 человек погибли во время празднования китайского Нового года в Калифорнии

Подозреваемого не поймали, а его мотивы пока неизвестны

22 января 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Не меньше десяти человек погибли, а ещё около 10 получили травмы различной степени тяжести в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк в штате Калифорния. Об этом сообщает РИА Новости.

"Десять жертв были объявлены скончавшимися на месте преступления. По меньшей мере ещё 10 человек, которые были доставлены в несколько местных больниц, они находятся в разном состоянии – от стабильного до критического", – сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник пока остаётся на свободе. Мотивы совершения преступления неизвестны.

 

Комментарии 4

  • Это он косоглазым за ковид19 мстит
    22 января, Гость   Ответить
  • Гость, в Калифорнии? Не, ну логично - хочешь отомстить китайцам - стреляй по американцам.
    23 января, Гость   Ответить
  • В светочи свободы и демократии такое часто случается.
    23 января, Гость   Ответить
  • Это дерьмократия которую они несут всему миру. Несуны ёпрст
    23 января, Гость   Ответить
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