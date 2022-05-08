Не справился с управлением. Стали известны подробности смертельной аварии с участием главы Улаганского района

Стали известны подробности гибели главы Улаганского района Республики Алтай Владимира Челчушева. О деталях аварии рассказали в региональном МВД.

Мужчина двигался на Toyota Land Cruiser со стороны Горно-Алтайска в строну села Манжерок. Он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с трассы и врезался в дерево.

«От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

На место происшествия выехал глава республики Олег Хорохордин, а также руководство республиканского МВД.

Напомним, о смерти 48-летнего Владимира Челчушева Олег Хорохордин сообщил в своих социальных сетях вечером 7 мая.