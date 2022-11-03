Недовольный бийчанин пнул машину скорой помощи с включенной сиреной, которая не пропустила его на пешеходном переходе

В Бийске пешеход пнул машину скорой помощи, которая, двигаясь с включённой сиреной, не пропустила его на пешеходном переходе. Об этом рассказали в паблике «Бийск 22».

По словам очевидца, инцидент случился 3 ноября у торгового центра «Воскресенье».

«Возле ТЦ „Воскресенье“ скорая ехала с сиреной, а пешехода не устроило, что его не пропустили. Даже пнул автомобиль», — написал он.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Барнауле случилось более 500 ДТП. При этом одним из основных видов происшествий на дорогах является наезд на пешехода.