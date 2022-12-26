Неходячий пенсионер рассказал, как он выбирался из горящего приюта в Кемерово

По словам мужчины, сотрудник учреждения сразу после начала пожара выбежал, бросив постояльцев внутри

26 декабря 2022, 07:39, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Пенсионер по имени Алексей рассказал о том, как он выбирался из сгоревшего кемеровского нелегального приюта. Слова мужчины передают «Известия».

Мужчина отмечает, что сотрудник учреждения сразу после начала пожара выбежал наружу и бросил постояльцев.

«Не знаю, как я, безногий, ещё протезы и тросточку умудрился взять, как я оттуда выбрался, не знаю. Выползаю на коленях, смотрю, Сергей стоит там, где поросёнок живёт. Иди, говорит, сюда, Леха», — рассказал мужчина.

Он добавил, что двум его друзьям выбраться из горящего здания не удалось.

Напомним, что в результате пожара в кемеровском нелегальном доме престарелых погибли как минимум 22 человека.