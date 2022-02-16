Несколько человек пострадали после столкновения трёх авто на шоссе Ленточный Бор в Барнауле

Крупное ДТП произошло на шоссе Ленточный Бор в Барнауле. По словам очевидца, в аварию попали три автомобиля. Об этом сообщает “Инцидент Барнаул”.

Обломки транспорта лежат на трассе даже в отдалении от непосредственного места столкновения. На место аварии прибыла пожарная служба, скорая помощь и ГИБДД.

Как сообщили в ГИБДД, женщина 1982 года рождения за рулём ”Мазда Капелла” не справилась с управлением и наехала на дорожное ограждение. Авто отбросило обратно на дорогу, где в него врезался мужчина 1988 года рождения на ”Шевроле Каптива”.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир “Мазды”. 17-летнюю девушку госпитализировали, водителю помогли на месте аварии.

Ранее на улице Смирнова в Барнауле в бок легкового автомобиля въехала “Газель”, из-за чего он вылетел на обочину. Легковушка застряла в груде мусора, среди которого немало матрасов. Пострадавший водитель уверял, что двигался по всем правилам дорожного движения, а занесло его из-за неожиданной “атаки” “Газели”.