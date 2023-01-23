Несколько мужчин устроили поножовщину у бара в Новосибирске

По словам очевидцев, один из мужчин во время драки достал нож

23 января 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске произошла массовая потасовка у бара. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Новосибирск".

Несколько мужчин устроили драку на Вокзальной магистрали. В какой-то момент один из участников конфликта достал нож.

Причины драки и её последствия неизвестны, поскольку очевидец не стал дожидаться развития ситуации.

Вечером 21 января в Новосибирске 16-летняя девушка упала из окна многоэтажки. Она рухнула прямо на 17-летнего парня, который в этот момент проходил мимо. Девушка скончалась на месте, пострадавший некоторое время лежал на снегу. Он также умер.