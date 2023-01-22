В Новосибирске девушка упала из окна многоэтажки на прохожего

Сама она скончалась на месте, а пострадавший умер в больнице от множественных травм

22 января 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вечером 21 января в Новосибирске 16-летняя девушка упала из окна многоэтажки. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Всё случилось на улице Орджоникидзе. Девушка рухнула прямо на 17-летнего парня, который в этот момент проходил мимо. Она скончалась на месте, пострадавший подросток некоторое время лежал на снегу.

Вокруг него столпились прохожие и полицейские. Парень несколько раз пытался встать самостоятельно, но у него получилось только сесть. В больнице он скончался от множественных травм.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в результате несчастного случая погиб 37-летний турист из Барнаула.