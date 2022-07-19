Несколько судов в Барнауле эвакуировали из-за сообщений о минировании

Источник утверждает, что сообщения пришли якобы с территории Украины

19 июля 2022, 11:05, Илья Звягинцев

Несколько судов в Барнауле эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает «Толк»,

Речь идет об Арбитражном суде Алтайского края (пр. Ленина, 76), Алтайском краевом суде (пр. Ленина, 25), а также судах Железнодорожного и Центрального районов города (ул. Папанинцев, 130).

По информации источника, сообщения пришли якобы с территории Украины.

Напомним, что ранее из здания Арбитражного суда Алтайского края уже эвакуировали людей. Запланированные на тот день слушания перенесли.

Из здания Арбитражного суда Алтайского края эвакуировали людей

Из здания Арбитражного суда Алтайского края эвакуировали людей

Комментарии
    Новости партнеров