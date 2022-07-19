Несколько судов в Барнауле эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает «Толк»,

Речь идет об Арбитражном суде Алтайского края (пр. Ленина, 76), Алтайском краевом суде (пр. Ленина, 25), а также судах Железнодорожного и Центрального районов города (ул. Папанинцев, 130).

По информации источника, сообщения пришли якобы с территории Украины.

Напомним, что ранее из здания Арбитражного суда Алтайского края уже эвакуировали людей. Запланированные на тот день слушания перенесли.