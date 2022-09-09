New! Мошенники на Алтае представляются работниками Роспотребнадзора и знают всё о кредитах жертвы

«Ужасно, что кто-то слил мошенникам не только мои паспортные данные, но и данные кредитных договоров», — написала в редакцию amic.ru читательница Евгения Б., рассказавшая о новой схеме работы телефонных жуликов.

8 сентября ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником отдела по экономическим преступлениям Роспотребнадзора Зайцевым Николаем Ивановичем (в редакции есть его номер телефона). По словам мужчины, люди, которые при покупке автомобиля в кредит оформляли страховку в «Тойота Банке», готовятся к коллективному иску, чтобы вернуть предоплату.

«В целом говорил он грамотно. Даже номер исполнительного производства назвал. Но что самое ужасное, продиктовал все мои паспортные данные и сумму страховки за машину», — уточняет Евгения.

Когда звонивший «плавно начал подходить к тому, чтобы узнать, куда переводить переплату», женщина всё же поняла, что это похоже на телефонное мошенничество и попросила продиктовать стационарный номер офиса Роспотребнадзора. Мужчина не смог, тогда Евгения прекратила разговор.

После она перезвонила в ведомство, в котором якобы работал Зайцев, и выяснила, что Роспотребнадзор ничем подобным не занимается.

Евгения рассказала о новой схеме телефонных мошенников, чтобы барнаульцы узнали о ней и не попались, а также были предупреждены — злоумышленники обладают слитыми базами кредитных договоров.

Напомним, накануне в Алтайском крае 80-летняя пенсионерка приняла участие в полицейской операции по задержанию мошенника.