В Барнауле пенсионерка заболтала мошенницу, оповестила внучку-следователя и поучаствовала в задержании на живца

В Алтайском крае благодаря бдительности 80-летней пенсионерки задержали курьера, работавшего по схеме «ваш родственник в беде», сообщает региональное МВД.

Жительнице Барнаула позвонила неизвестная женщина и разыграла спектакль — расплакалась и представилась дочерью.

«Сообщила, что её муж спровоцировал ДТП и теперь для решения вопроса требуется 600 000 рублей. В этот момент бабушка поняла, что ей звонят мошенники и, параллельно ведя разговор и входя в доверие, сообщила о звонке своей внучке — старшему следователю отдела полиции по Ленинскому району УМВД РФ по городу Барнаулу», — рассказали в ведомстве.

Пока внучка передавала информацию оперативным сотрудникам, бабушка «сбивала цену» — ей удалось уменьшить сумму до 300 000 рублей. Деньги необходимо было передать курьеру.

Задержание курьера / Фото: 22.мвд.рф

Пенсионерка сложила в пакет несколько газет, якобы это деньги, и передала приехавшему мужчине. В этот момент правоохранители задержали курьера.

На допросе 40-летний житель Кемеровской области признался, что предложение о подобном заработке нашёл в интернете. Его обвинили в «покушении на мошенничество в крупном размере».

Кстати, накануне в Барнауле поймали 19-летнего курьера, который так же забирал деньги у обманутых пенсионеров.